В Миассе подросток украл стройматериалы на 200 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего подозреваемого

В Миассе 15-летний подросток проник в чужой дом и похитил стройматериалы. Возбуждено уголовное дело, сообщили сегодня, 8 января, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

С заявлением о краже стройматериалов и батарей в полицию обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что во время ее отсутствия в дом, расположенный в Чашковском переулке, проник неизвестный. Вор разбил стекло и украл стройматериалы стоимостью 200 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 15-летний местный житель. Похищенным он распорядился по своему усмотрению»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). В отношении подростка избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.