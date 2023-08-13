В Миассе подросток за рулем «ВАЗа» погиб в тройном ДТП

15-летнюю девушку госпитализировали с травмами

Сегодня, 13 августа, в Миассе Челябинской области в тройном ДТП погиб подросток, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ». Его пассажирку госпитализировали, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД Челябинской области.

Авария произошла на улице Пушкина около 7 часов утра. 16-летний парень, управляя автомобилем «ВАЗ-2106», на изгибе дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобили «Лада Веста» и «Исудзу».

В результате подросток скончался, его 15-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.