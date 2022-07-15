В Миассе подросток на мотоцикле сбил ребенка

Водитель управлял скутером без прав

В Миассе подросток наехал на ребенка по дороге на озеро Инышко, прав на управление мотоциклом у него не было. Пострадавшему мальчику оказали первую медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе полиции Миасса.

Происшествие случилось днем 14 июля под Миассом, недалеко от «Золотого пляжа». За рулем мотоцикла был 16-летний подросток. Водитель управлял скутером без прав. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть, где его сбил мотоциклист. Пострадавшему в ДТП оказали доврачебную помощь.

Автор: Полина Агеева

