В Миассе подростки-вандалы устроили погром на набережной

Ребята сломали камеры, качели и светильники

В Миассе на набережной городского труда местные подростки устроили настоящий погром: они сломали камеры видеонаблюдения, сорвали плафоны со светильников и даже вырвали из земли качели. Представители администрации города написали заявление в полицию, накануне вандалов задержали, сообщили в пресс-службе городской полиции.

«На набережной городского пруда сломаны семь камер видеонаблюдения, плафоны со светильников сорваны и выкинуты в реку, одна из качелей вырвана из земли и исчезла в неизвестном направлении. Мы искренне разочарованы поведением подрастающего поколения»,— уточнили в администрации города.

В полиции сообщили, что подростков, устроивших погром, нашли и вместе с родителями доставили в отдел для разбирательств. 12-летний и 13-летний подростки рассказали, что один из них решил проверить свои силы и по столбам добрался до видеокамер и повернул их в другую сторону.

С ребятами и их родителями пока провели профилактическую работу. Проводится дальнейшая проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.