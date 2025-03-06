В Миассе передано в суд дело о смертельной стрельбе на стадионе

В мае прошлого года местный житель расстрелял двух братьев из охотничьего ружья

В Миассе завершено следствие о смертельном конфликте, 27-летнего местного жителя будут судить за убийство, а также за покушение на убийство двух лиц — одна его жертва выжила, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Челябинской области.

Напомним, трагедия разыгралась в мае 2024 года на городском стадионе. В ходе ссоры между двумя компаниями обвиняемый достал охотничье ружье и выстрелил в грудь оппоненту. Пострадавший погиб на месте. Затем фигурант произвел не менее двух прицельных выстрелов из ружья в направлении брата погибшего, но промахнулся.

После совершения преступления обвиняемый скрылся, однако был задержан в течение двух дней.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.