В Миассе пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей за «спасение» дочери

Злоумышленница представилась родственницей женщины и сообщила, что попала в ДТП

В Миассе 81-летняя женщина отдала мошенникам 600 тысяч рублей, поддавшись на популярную в последнее время схему обмана «родственник попал в ДТП». Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления, сообщили 14 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Потерпевшая рассказала правоохранителям, что вечером ей поступил звонок с неизвестного номера. Взяв трубку, пенсионерка услышала женский голос. Неизвестная назвала ее «мамой», сообщила о том, что попала в ДТП, и ей нужно 800 тысяч рублей, чтобы не стать фигурантом уголовного дела.

Растерянная женщина сообщила, что у нее есть только 600 тысяч рублей, и согласилась передать деньги, чтобы «спасти дочь». В назначенное время к подъезду ее дома подошел мужчина, которому она и передала деньги. Только вернувшись домой, пенсионерка подумала о том, что это могут быть мошенники, и позвонила своей дочери. Та сообщила, что ни в какое ДТП не попадала.

«По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации („Мошенничество“)»,— уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские разыскивают мошенников, причастных к совершению преступления.