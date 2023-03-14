В Миассе пенсионер потерял миллион рублей при продаже лодки

Мошенник ввел потерпевшего в заблуждение

В Миассе 69-летний мужчина разместил объявление о продаже резиновой лодки и в итоге потерял с карты более миллиона рублей. Об этом сегодня, 14 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчине позвонил якобы покупатель, сообщил, что готов приобрести лодку и перевести предоплату 10 тысяч рублей. Для этого он спросил у пенсионера номер карты, однако продавец сказал, что карта привязана к номеру телефона.

«В этот момент на телефон пришло сообщение с текстом о зачислении нужной суммы. Мужчина зашел в мобильное приложение для проверки оплаты и убедился, что деньги не пришли. Созвонившись с „покупателем“, мужчина объяснил, что деньги не пришли. Но злоумышленник настаивал на ошибке и убедил потерпевшего дойти до банкомата и проверить информацию», — рассказали в региональном полицейском главке.

Мужчина ввел пин-код от карты и выполнил все действия по указке «покупателя». Уже позднее потерпевший понял, что со всех его счетов списали более миллиона рублей.

Пенсионер обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!

