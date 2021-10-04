В Миассе пенсионер перечислил мошенникам почти 600 тысяч рублей

Полицейские разыскивают причастных к совершению преступления

В Миассе пенсионер перечислил мошенникам почти 600 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за вложенные в финансовую пирамиду средства. Полицейские разыскивают причастных к преступлению, сообщили накануне, 3 октября, в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

70-летний житель Миасса рассказал правоохранителям, что ему позвонили неизвестные и сообщили, что ему положена компенсация за вложенные ранее в финансовую пирамиду потерянные деньги. Однако для того чтобы возместить убытки, следует оплатить стоимость ряда услуг и долговые расписки. Поверив мошенникам, потерпевший перечислил на указанный счет 583 тысячи рублей, после чего понял, что его обманули.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент правоохранители проводят все необходимые мероприятия, направленные на установление личностей, причастных к совершению преступления.