В Миассе парни спасли женщину из горящего дома

Огонь охватил надворные постройки и перекинулся на соседние строения

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На улице Пионерской в Миассе вспыхнул пожар на частной территории. Сначала загорелись надворные постройки, затем пламя перекинулось на дом. Об этом сегодня, 24 марта, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь вспыхнул накануне вечером.

«Удалось остановить распространение возгорания и не допустить перехода пожара на соседние дома. Травмированных и погибших в результате происшествия нет», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По сведениям очевидцев, парни спасли из горящего дома женщину, ее осмотрели медики. Установить причину возгорания предстоит сотрудникам отдела дознания.