В Миассе парень и девушка пострадали при пожаре в доме

С ожогами их доставили в больницу

Жилой дом по улице Слесарной в Миассе вспыхнул ночью 22 января. Сначала загорелся деревянный сарай, потом огонь перекинулся на жилище.

На место по повышенному номеру сложности тушения прибыли пять единиц пожарной техники. В доме были молодые люди, которые смогли самостоятельно покинуть строение. Однако оба они успели пострадать.

«Сотрудники скорой помощи госпитализировали юношу, 2003 года рождения, и девушку, 2004 года рождения, в Городскую больницу № 2. У обоих диагностированы термические ожоги», — сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

В результате пожара уничтожены и повреждены надворные постройки, крыша и стена дома, дрова, личные вещи и мебель. Причина возгорания устанавливается.