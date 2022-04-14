В Миассе отстранили от должности полицейского, попавшегося на даче крупной взятки

Александра Фофанова отправили в СИЗО

Заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Миасса Александра Фофанова отстранили от должности после того, как он стал фигурантом дела о даче взятки. Об этом сегодня, 14 апреля, Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Задержанный по подозрению в совершении коррупционного преступления сотрудник отстранен от занимаемой должности. В случае подтверждения вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Задержание осуществлялось оперативниками УФСБ России по региону. Сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области в настоящее время проводят служебную проверку», — прокомментировали в региональном полицейском главке.

Накануне Центральный районный суд Челябинска отправил Александра Фофанова в СИЗО. По данным источника Первого областного информагентства в правоохранительных органах, Фофанов предложил следователю взятку в размере 400 тысяч за прекращение одного уголовного дела. Следователь сообщил об этом начальству. В отношении полицейского возбудили уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ («Дача взятки»).