В Миассе отправили в СИЗО мужчину, устроившего смертельную стрельбу на стадионе

Обвиняемый раскаялся в содеянном

Сегодня, 17 мая, Миасский городской суд избрал меру пресечения 26-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве 23-летнего парня на стадионе «Южный», передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

ЧП случилось 14 апреля. Между тремя молодыми людьми случился конфликт, один из них достал ружье и выстрелил в оппонентов. 23-летний парень скончался на месте, второй пострадавший ранен. По факту происшествия возбудили уголовное дело об убийстве (статья 105 УК РФ).

Сам стрелок скрылся, накануне, 16 мая, его задержали.

«Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца», — передают корреспонденты.