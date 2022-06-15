В Миассе осудят водителя катамарана за взрыв аккумулятора во время прогулки

Мужчине уже запретили управлять маломерными моторными судами

В Челябинской области перед судом предстанет водитель катамарана за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В августе 2021 года во время прогулки на озере Тургояк у судна взорвался аккумулятор, ожоги получили пассажиры. Уголовное дело на водителя катамарана передано в Миасский городской суд, сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.

Прошлым летом во время водной прогулки по озеру Тургояк на катамаране произошел взрыв аккумуляторной батареи. Ожоги получила женщина и двое ее детей: совершеннолетняя дочь и 10-летний мальчик. Пассажиры были госпитализированы.

После проверки Златоустовской транспортной прокуратуры выяснилось, что катамаран не был зарегистрирован в реестре маломерных судов, отсутствовали судовой билет и бортовые номера. Наказание понесли представители местного инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Челябинской области.

На судоводителя челябинский следственный комитет Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело. Ранее суд города Златоуста запретил подозреваемому совершать ряд определенных действий, в том числе — управление маломерными моторными судами.

Теперь Златоустовский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении водителя катамарана. Им оказался 52-летний житель Миасса.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Миасский городской суд Челябинской области», — сообщили в региональной транспортной прокуратуре.