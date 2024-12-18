В Миассе осудят сотрудницу почты, похитившую 190 тысяч рублей

Ей грозит до шести лет тюрьмы

В Миассе завершили расследование уголовного дела о присвоении или растрате, возбужденного в отношении сотрудницы почты. Женщина похитила 190 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что обвиняемая имела доступ к сейфу и систематически похищала деньги. Всего за четыре месяца она присвоила 190 тысяч рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Материалы дела направлены в Миасский городской суд с обвинительным заключением. Максимальное наказание, которое грозит жительнице Миасса, — лишение свободы на срок до шести лет.