В Миассе осудили замдиректора Ильменского заповедника по делу о вырубке деревьев

Ранее Светлана Филимонова была оправдана

Миасский городской суд рассмотрел повторно дело в отношении заместителя директора Ильменского заповедника Светланы Филимоновой. Она признана виновной в незаконной вырубке. Об этом сообщили в управлении Росприроднадзора по Челябинской области.

Установлено, что Светлана Филимонова изготовила приказ о разрешении рубки насаждений на территории Ильменского государственного заповедника, затем указала подчиненным вырубить 120 сосен и берез. Полиция задержала водителя грузового автомобиля, перевозившего срубленные деревья. У перевозчика не оказалось сопроводительных документов. После этого силовики задержали Светлану Филимонову.

Миасский городской суд оправдал женщину по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная вырубка») и частью 1 статьи 262 УК РФ («Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов»).

После этого прокуратура направила в Седьмой кассационный суд представление о пересмотре дела.

«Дело вернули на новое рассмотрение. Светлану Филимонову признали виновной и назначили ей штраф в размере 650 тысяч рублей. Также она обязана возместить причиненный природным объектам ущерб», — сообщили в региональном Росприроднадзоре.

Напомним, по материалам прокурорской проверки в Челябинске возбудили уголовное дело о незаконной вырубке вековых деревьев на проспекте Ленина.

