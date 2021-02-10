В Миассе осудили мужчину за попытку контрабанды военного шлема

Он отправил посылку покупателю из Японии

Миасский городской суд вынес приговор местному жителю за продажу армейского шлема и отправку посылки в Японию. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд выяснил, что мужчина ранее приобрел бронешлем марки «6Б47» и модернизированные очки «6Б50», а потом решил продать, разместив объявление в популярных агрегаторах. Покупатель нашелся быстро — им оказался гражданин Японии. Осужденный отправил ему посылку, однако не учел, что нарушает правила пересечения границы продукции военного назначения.

Таким образом, суд расценил действия миасца как преступные, квалифицировав их по части 3 статьи 30, части 1 статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда») и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года.

Приговор не вступил в законную силу.