В Миассе осудили мужчину, сбросившего из окна малознакомую женщину

Виновного отправили в колонию строгого режима

Миасский городской суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве 43-летней женщины. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Установлено, что 4 ноября прошлого года во время застолья в квартире обвиняемый поссорился с малознакомой 43-летней женщиной. Он насильно подвел жертву к окну и сбросил с четвертого этажа. Пострадавшая скончалась в больнице.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в региональном СУ СКР.