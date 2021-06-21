В Миассе осудили молодого водителя за выпавшего из багажника пассажира

Потерпевший получил тяжелые травмы

Миасский городской суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью человека. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что молодой человек в один из сентябрьских дней прошлого года перевозил в багажнике своего авто пассажира. В какой-то момент потерпевший выпал на проезжую часть. Осужденный с места ДТП скрылся. Выпавший из багажника мужчина получил тяжелые травмы головы.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения»).

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2,5 года», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговор не вступил в законную силу.