В Миассе осудили экс‑директора машиностроительного завода за присвоение 20 миллионов рублей

Андрея Юрчикова отправили в колонию общего режима

Миасский городской суд вынес приговор в отношении бывшего директора ММЗ Андрея Юрчикова. Его обвинили в присвоении и растрате более 20 миллионов рублей. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

Судом установлено, что вместе с начальницей бюджетно-экономического отдела завода Андрей Юрчиков заключил контракт с ООО «Техпласт» на поиск клиентов, однако условия соглашения выполнять никто не собирался. Руководитель коммерческой организации также привлечен к уголовной ответственности. Деньги от сделки пришли на счет «Техпласта», после чего были разделены между участниками сговора.

Экс-директора оборонного предприятия приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.