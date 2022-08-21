В Миассе огонь охватил два двухэтажных дома и сарай за одну ночь

Жильцы не пострадали

В Миассе Челябинской области за одну ночь произошло сразу три пожара. В результате огнем повреждены два двухэтажных дома и сарай. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Поздно вечером поступило сообщение о пожаре в двухэтажном строящемся доме в поселке Северные печи. Прибывшие на место ЧП спасатели за несколько минут локализовали возгорание, еще столько же им понадобилось, чтобы потушить пожар. В результате никто не пострадал, причины произошедшего выясняют сотрудники отделения дознания.

Около трех часов ночи 21 августа пожар произошел в двухэтажном жилом доме по улице Атлянской. На место выехали пять единиц техники. Несмотря на оперативность спасателей, огонь уничтожил мебель, часть вещей, а также повредил стены и перекрытие. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении.

«Утром 21 августа две автоцистерны направились тушить возгорание по ул. Феди Горелова, где загорелся деревянный сарай. Огонь не только охватил здание, но также представлял угрозу соседним строениям. Пожарным удалось оперативно локализовать пламя на площади 50 кв. м, после чего, спустя несколько минут, открытое горение было ликвидировано»,— добавили в ведомстве.

Причины возникновения пожара также выясняются.