В Миассе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением

Подозреваемый в убийстве скрылся с места происшествия

Вечером 14 мая в Миассе Челябинской области в районе стадиона «Южный» местные жители обнаружили тело молодого человека с огнестрельным ранением. Прибывшие полицейские установили, что преступление было совершено во время ссоры 23-летнего парня с группой молодых людей. С места преступления они скрылись. Личность подозреваемого в убийстве установлена, его разыскивают, сообщили в пресс-службе УМВД России по Миассу.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.