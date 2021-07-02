В Миассе нога шестилетнего ребенка застряла между металлических прутьев

Очевидцы не смогли самостоятельно помочь мальчику

Миасский отряд спасателей прибыл на вызов родственников шестилетнего мальчика. Ребенок поднимался по уличной лестнице и провалился между металлических прутьев. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось на лестнице около одного из многоквартирных домов по улице Карпова. Нога ребенка оказалась так тесно зажата между прутьев, что ни он сам, ни его бабушка не смогли ее вытащить.

«Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента разжали прутья и деблокировали ногу. Помощь медиков ребенку не понадобилась», — рассказали в областной ПСС.

Спасатели Кыштымского отряда накануне вечером после ДТП вытаскивали застрявшую в проеме лобового стекла голову водителя. Мужчина не справился с управлением отечественного авто, съехал с дороги, после чего машина перевернулась. Голова пострадавшего водителя оказалась зажата, а над шеей нависла передняя часть автомобиля. Прибывшие спасатели при помощи аварийного инструмента деблокировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи.