В Миассе ночью сгорел приют для бездомных животных

Зоозащитники полагают, что здание могли поджечь

В ночь на среду, 22 сентября, в миасском приюте для животных «КотоПес» случился пожар. В огне погибли два щенка. Об этом сообщили в официальной группе приюта в социальной сети.

«Около 11 вечера мне позвонили, что горит приют. Приехали пожарные. По предварительной информации, сгорело полностью здание, в котором находились морозильные камеры с субпродуктами. Мешки с крупой. Посуда для готовки, ведра», — написала волонтер Татьяна Иванова.

Зоозащитница полагает, что следствием пожара мог стать поджог, однако точная причина возгорания будет известна после заключения дознавателя. Вероятно, в огне погибли два щенка, однако Татьяна еще не выезжала на место происшествия и не может сказать точно, находились ли собаки рядом в момент ЧП.

«По прибытии на место было обнаружено горение кровли южной части здания. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 19 огнеборцев. В результате пожара уничтожена кровля здания и часть перекрытия, повреждены стены, причина пожара устанавливается», — сообщила инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 5 Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Челябинской области Ирина Соломина.

Сейчас в группе приюта объявили сбор на покупку корма для «постояльцев», поскольку огонь уничтожил все запасы.