Сегодня утром, 13 мая, блогер и создатель сообщества «Свободный Миасс» во «ВКонтакте» Андрей Клыков обнаружил следы от пуль на лобовом стекле и капоте своего автомобиля. Об этом мужчина рассказал Первому областному информагентству.
«Припарковался около 23 часов накануне на улице 8 июля. В 8:30 сегодня отправился по делам и видел на стекле следы от пуль — штук 15. Нашел одну пульку. Потом протер капот — он тоже расстрелян. Вчера утром в сообществе „Свободный Миасс“ я написал комментарий к посту о строительстве новой набережной. Я лишь усомнился в том, что жители выбрали именно набережную, а не парк. Только и всего. Вечером знакомый написал мне, что со мной хочет „встретиться и поговорить“ один человек», — рассказал Андрей Клыков.
Миасец сразу вызвал полицию.
«В органы внутренних дел поступило сообщение о происшествии. Сотрудники полиции разбираются во всех обстоятельствах», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД РФ по Челябинской области.
Андрей Клыков предполагает, кто может быть причастен к расстрелу авто, но до разбирательства полиции решил оставить догадки при себе.
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