В Миассе незнакомка вырвала сумку из рук местной жительницы

Преступление было совершено во время конфликта

В Миассе Челябинской области между местными жительницами произошел конфликт, который закончился преступлением. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как сообщила правоохранителям потерпевшая — местная жительница, 1979 года рождения, — на улице Лихачева между ней и незнакомой женщиной произошел конфликт, в результате которого последняя выхватила у заявительницы сумку, в которой находились сотовый телефон и около 10 тысяч рублей, и ушла.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОМВД задержана местная жительница, 1995 года рождения, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. Похищенным задержанная распорядилась по своему усмотрению»,— сообщили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации («Грабеж»). Максимальное наказание, которое может получить подозреваемая, — лишение свободы сроком до четырех лет.

Мера пресечения злоумышленнице избирается.