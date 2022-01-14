В Миассе неизвестные предлагают заменить счетчики, представившись сотрудниками водоканала

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В Миассе неизвестные совершают поквартирные обходы и настойчиво предлагают заменить счетчики холодной воды. Об этом сообщили в ОАО «Миассводоканал».

Неизвестные представляются сотрудниками водоканала и настойчиво предлагают заменить счетчики или провести их поверку.

«Работники водоканала не занимаются ни поверкой, ни установкой, ни заменой счетчиков. Контролеры могут снимать показания только по предварительной договоренности с абонентом», — сообщили в ОАО «Миассводоканал».

Перед тем как заменить счетчики, необходимо убедиться, что пришло время это сделать. Даты поверки счетчиков указаны в их техпаспорте или квитанции об оплате услуг водоснабжения.