В Миассе неизвестные подожгли могилу участника СВО

Возбуждено уголовное дело

В Миассе полиция разыскивает лиц, которые на местном кладбище подожгли могилу участника специальной военной операции, а также повредили флаги на других могилах. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

На место происшествия полицейские прибыли по звонку в дежурную часть. В настоящее время идет поиск свидетелей и очевидцев, участковые проводят обход дачных участков, находящихся вблизи места происшествия.

По признакам преступления о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (часть 1 статьи 244 УК РФ) возбуждено уголовное дело.