В Миассе наказали сотрудников «Городского хозяйства» за падение девушки в котлован

Пострадавшая упала на трубы и получила тяжкий вред здоровью

Миасский городской суд признал сотрудников МУП МГО «Городское хозяйство» виновными в падении 17‑летней девушки в котлован. Как рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, подсудимые не выставили предупреждающие знаки и ограждение с освещением.



Суд установил, что возле дома № 1А на улице Циолковского в Миассе для устранения прорыва тепловой сети выкопали котлован. Работы провели по указанию начальника участка и под непосредственным руководством старшего мастера участка эксплуатации тепловых сетей МУП МГО «Городское хозяйство».

После устранения аварии котлован остался не закопан, а по периметру не было ограждения с сигнальным освещением, предупреждающие знаки, освещение и аншлаги. 5 августа 2023 года в яму упала девушка, которая шла поздно вечером домой.

«В результате падения в котлован на трубы теплотрассы девушке причинен тяжкий вред здоровью», — сказала Наталья Мамаева.

Суд признал сотрудников предприятия виновными по части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Одному из них назначили 1 год и 5 месяцев ограничения свободы, второму — 1 год и 6 месяцев ограничения свободы.

«Кроме того, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что в МУП МГО „Городское хозяйство“ отсутствует требуемое оборудование — осветительные приборы, прокуратурой главе Миасского городского округа внесено представление об устранении нарушений закона», — добавила Наталья Мамаева.