В Миассе начальник цеха ответит за гибель прохожего в канализации

Обвиняемый не обеспечил безопасность аварийного участка

В Миассе завершено расследование уголовного дела в отношении начальника цеха коммерческой организации. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Следствие установило, что в апреле 2024 года обвиняемый обнаружил опасный провал грунта над канализационной сетью вдоль трассы Миасс-Златоуст. Однако он не предпринял необходимых мер безопасности: не установил ограждение, предупреждающее о опасности, и не приступил к срочным ремонтным работам.

В результате 52-летний мужчина, проходивший по тропе рядом с дорогой, упал в провал и погиб, получив травмы и утонув в загрязненных стоках канализации.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.