В Миассе на территории детского сада загорелся склад

Сотрудники учреждения незамедлительно эвакуировали детей.

В Миассе Челябинской области накануне днём произошёл пожар на территории одного из детских садов. На момент прибытия первых пожарных автомобилей сотрудники дошкольного учреждения успели эвакуировать детей. Подробнее о происшествии рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что возгорание произошло в отдельно стоящем здании склада. Убедившись в том, что дети и персонал детского сада в безопасности, сотрудники пожарно-спасательного гарнизона принялись тушить огонь.

«В результате происшествия уничтожены чайник и диван, повреждена внутренняя отделка стен. Пострадавших нет. По предварительным данным, причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования»,— рассказали в пресс-службе Миасского пожарно-спасательного гарнизона.

На месте возгорания работали при пожарных расчёта.