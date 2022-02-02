В Миассе на производственном предприятии погиб рабочий

Идет проверка выполнения требований техбезопасности

На одном из промышленных предприятий Миасса погиб рабочий. Организована доследственная проверка, сообщает сегодня, 2 февраля, СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в понедельник, 31 января. По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы при разгрузке металлических конструкций.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности», — сообщает региональное СУ СКР.

Как ранее рассказывал наш сайт, на площадке «Южуралзолота» погиб рабочий. Трагедия произошла 24 января на карьере «Светлинский» АО «ЮГК». Водитель самосвала двигался по технической дороге внутри карьера, значительно превысил скорость и не справился с управлением.