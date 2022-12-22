В Миассе на пожаре в квартире пострадал мужчина

Из подъезда эвакуировали двух жильцов

В квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Академика Павлова случился пожар. На место прибыли шесть единиц техники и 19 человек личного состава МЧС. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне вечером.

«Прибывшими на место вызова подразделениями МЧС из задымленного подъезда было эвакуировано 2 человека при помощи спаскомплектов. Из-за сильного задымления в подъезде на месте пожара работали три звена ГДЗС», — рассказали в гарнизоне.

Огонь уничтожил кровать, шкаф и двери. Повреждены стены и потолок. Пострадал хозяин квартиры — он получил отравление продуктами горения.

Причины пожара выясняются. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты.