В Миассе на пожаре в квартире погибла женщина

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки

В Миассе в одной из квартир дома по улице Орловской случился пожар. Погибла хозяйка квартиры. Об этом сегодня, 11 января, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

ЧП случилось накануне вечером. К месту происшествия выдвинулись пять единиц техники. На месте сотрудники МЧС обнаружили сильное задымление в квартире и провели эвакуацию жителей. Из дома вывели 16 человек, четверых из них — в специальных спасательных комплектах.

«Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. В результате пожара уничтожена отделка пола и стен, а также мебель и вещи. Также повреждена лестничная площадка первого этажа», — рассказали в пожарно-спасательном гарнизоне.

Необходимо систематически проводить проверку исправности электропроводки, розеток, щитков, штепсельных вилок, а также избегать перегрузки электросети, напоминают в МЧС.