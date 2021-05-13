В Миассе на пожаре в частном доме погибли три человека

Двое мужчин и женщина были пьяны

В ночь на четверг, 13 мая, в частном доме по улице Лесопильная в Миассе случился пожар. В одной из комнат были обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным чрезвычайного ведомства, на тушение возгорания были направлены пять единиц техники и 19 человек личного состава. В ходе ликвидации пожара в одной из комнат нашли тела 46-летнего хозяина дома и двух его гостей — 31-летних мужчины и женщины. По сведениям соседей, владелец сгоревшего дома злоупотреблял алкоголем и часто приглашал к себе гостей.

«По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. На месте работают специалисты отделения дознания. К месту ЧП также направлена испытательная пожарная лаборатория», — рассказали в региональном МЧС.

По факту происшествия проводит проверку миасский следственный отдел.