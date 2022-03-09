В Миассе на пожаре в частном доме погиб 40‑летний мужчина

Пожарные вывели через окно соседнего здания семью с грудным ребенком

В частном доме по улице Дубинина в Миассе загорелся деревянный частный дом. Пламя перекинулось на надворные постройки. В огне погиб 40-летний мужчина. Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Входная группа соседнего дома примыкала к горящим надворным постройкам, хозяева жилища не смогли самостоятельно выйти. Сотрудники Миасского пожарно-спасательного гарнизона эвакуировали семью с грудным ребенком через окно.

«Ликвидировали открытое горение 5 единиц пожарной техники. В результате происшествия погиб 40-летний мужчина. По словам соседей, он вел асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем. Причину пожара устанавливают сотрудники отдела дознания», — сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.