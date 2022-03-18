В Миассе на пожаре из‑за непотушенной сигареты погибла женщина

Пожарные эвакуировали жильцов многоквартирного дома

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В ночь на пятницу, 18 марта, в одной из квартир по улице Шишкина в Миассе произошел пожар. Жертвой огня стала женщина, которая уснула с непотушенной сигаретой. Об этом сообщили в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже пятиэтажки. На место происшествия прибыли шесть единиц техники, пожару был присвоен повешенный номер сложности тушения.

«Подъезд заволокло дымом, жильцы 3-го этажа (над горящей квартирой) оказались едва ли не в ловушке. Женщину с ребенком пожарные вывели через подъезд. Еще одну хозяйку квартиры на 3-м этаже эвакуировали через балкон по автолестнице»,— рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.

В горящей квартире был обнаружен 66-летний мужчина. Его госпитализировали. Чуть позже в полыхающей огнем комнате нашли тело женщины. По словам соседей, семья вела асоциальный образ жизни. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении, рассказали в Миасском пожарно-спасательном гарнизоне.