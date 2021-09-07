В Миассе на пешеходном переходе сбили 14‑летнюю девочку

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь

Рядом с домом № 16 по улице Пролетарской в Миассе водитель автомобиля ВАЗ сбил 14-летнюю школьницу. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по городу.

ДТП случилось накануне вечером, 6 сентября. 29-летняя женщина за рулем ВАЗ-21120 сбила несовершеннолетнюю, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочка получила травмы, ей понадобилась помощь медиков.

5 сентября на улице Пролетарской в Сатке 20-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 20-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

4 сентября в Карталах 16-летний мотоциклист наехал на 13-летнего велосипедиста. Последний от полученных травм скончался на месте ДТП.

