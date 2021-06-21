В Миассе на озере Тургояк перевернулся катер

Помощь понадобилась 21-летнему капитану

Спасатели пришли на помощь молодому мужчине, отправившемуся на катерную прогулку на озере Тургояк. В какой-то момент судно перевернулось. Об этом сегодня, 21 июня, сообщили в управлении ГОЧС по Миасскому городскому округу.

ЧП случилось в минувшие выходные. При маневрах на воде пластиковый катер закинул нос и перевернулся. Под водой оказался 21-летний капитан суда. Спасатели помогли пострадавшему и вытащили его на берег.

«На озере Тургояк действует полный запрет на передвижение на судах с двигателями внутреннего сгорания. На водоеме разрешено передвигаться либо на парусных судах, либо на катерах с электромоторами», — напомнили в управлении ГОЧС по Миассу.