В Миассе мужчину осудили за взрыв батареи на экскурсионном судне

Пострадали две женщины и ребенок

Миасский городской суд вынес приговор 52-летнему местному жителю. Он признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

ЧП случилось 6 августа прошлого года.

«Обвиняемый на озере Тургояк в Челябинской области на самостоятельно построенном маломерном судне за деньги проводил экскурсионные прогулки по акватории водоема, во время одной из них взорвалась аккумуляторная батарея», — рассказали в ведомстве.

Ожоги получили трое туристов, в том числе 10-летний ребенок.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы.