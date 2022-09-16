В Миассе мужчину осудили за телефонное мошенничество

Виновный работал курьером в схеме «ваш родственник попал в ДТП»

Миасский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю Новосибирска. Он признан виновным в мошенничестве (части 2, 3 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Судом установлено, что подсудимый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, на территории городов Миасса и Златоуста похищал у пожилых женщин деньги. Ущерб составил более 855 тысяч рублей.

Так, в полицию обратилась 88-летняя женщина. Он рассказала, что ей позвонила незнакомая девушка и сообщила, что дочь пенсионерки попала в ДТП и на операцию требуется 800 тысяч рублей.

Потерпевшая объяснила, что у нее есть только 400 тысяч. К пенсионерке приехал подсудимый, которому она передала пакет с деньгами. Позже женщина узнала, что с ее дочерью все в порядке.

«С учетом мнения государственного обвинителя судом виновный осужден к 3 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.

Мужчина ранее судим.

Как ранее сообщал наш сайт, Банк России разработал методы борьбы с телефонным мошенничеством и для поддержки потребителей направил в финансовые организации рекомендации по работе с клиентами.

В Миассе 64-летняя женщина лишилась 5,5 миллиона рублей при попытке инвестирования в энергетическую компанию.

Жительница Челябинска отдала мошенникам 1,1 млн рублей при попытке заработать на криптовалюте.

Сотрудники полиции напоминают, что мошенники изобретают новые и все более изощренные способы наживы. Южноуральцев просят не проводить никаких финансовых операций после звонков неизвестных лиц.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о пенсионерке, которая по указке мошенников оформила на себя два кредита, причем один из них — под залог недавно вымученной у «Речелстроя» квартиры.

С начала года жители Челябинской области отдали телефонным мошенникам около 700 млн рублей. Раскрывать такие преступления сложно, и вернуть свои деньги смогли только 2,4% обманутых. Поэтому автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам.

