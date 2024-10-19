В Миассе мужчину насмерть придавило самосвалом

Он ремонтировал машину, пренебрегая правилами безопасности

В Миассе 56-летний мужчина погиб, ремонтируя самосвал. Он пренебрег правилами безопасности, и в какой-то момент многотонник рухнул прямо на него. Деблокировать мужчину пришлось спасателям, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП произошло на Объездной дороге на ремонтной площадке. Мужчина «подвесил» грузовик на домкраты и спешил закончить ремонт. На замечания окружающих об опасности он не обращал внимания. В какой-то момент многотонник сорвался с домкратов и придавил мужчину. От полученных травм он сразу же скончался.

«Деблокировать тело погибшего спасатели Миасского отряда смогли только после прибытия спецтехники. Многотонный самосвал подняли краном, тело погибшего достали и передали полиции»,— уточнили в ведомстве.

По факту ЧП проводится проверка.