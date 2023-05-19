В Миассе мужчине вынесли приговор за призывы против госбезопасности

Это первое в регионе решение суда по статье 280 УК РФ

Миасский городской суд вынес приговор мужчине за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что в одной из социальных сетей виновный призывал к саботированию мобилизационных и военных мероприятий и повреждению военной техники и оружия.

«Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в региональном УФСБ.

Статья введена в УК РФ в июле прошлого года. Это первый приговор по ней на Южном Урале.