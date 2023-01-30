В Миассе мужчине вынесли приговор за изнасилование и убийство девушек в 1992 году

Второй участник преступления до сих пор в розыске

Миасский городской суд вынес приговор 55-летнему мужчине за изнасилование и убийство двух девушек в СНТ «Калинушка» в 1992 году.

Суд установил, что в сентябре 1992 года виновный вместе с подельником изнасиловал двух девушек в садовом доме, а на следующий день их убили и закопали тела в лесу.

Были возбуждены уголовные дела по статье 131 УК РСФСР и 102 УК РСФСР (изнасилование, убийство). В 1993 году дело прекратили в связи с неустановлением виновного лица.

Дело возобновили только в 2022 году. Следователи установили причастность к преступлению местного жителя и его соучастника. Второй преступник находится в розыске, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

«Приговором суда с учетом рецидива виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.