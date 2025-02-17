В Миассе мужчина устроил пожар в квартире и отбивался от спасателей

Его увезли в больницу на осмотр

В Миассе в квартире по улице Вернадского вспыхнул пожар, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Судя по комментариям жителей в соцсетях, мужчина снимал квартиру на 10‑м этаже. Накануне вечером он бил стекла на балконе и поджег коридор. А до этого, еще днем, затопил соседей.

«Вечером, когда уже начался пожар, отбивался от спасателей саблей, потом выбежал на улицу, пытался скрыться от полицейских. Его скрутили, прибывшие медики вкололи успокоительное, но в машину скорой минут 10 не могли затолкать», — рассказал очевидец.

Из-за задымления на улицу эвакуировались семь человек, в том числе ребенок.