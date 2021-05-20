В Миассе мужчина упал с автомобильного моста на железную дорогу

Пострадавший получил тяжелые травмы





40-летний мужчина сорвался вниз с автомобильного моста в Миассе и упал прямо на железнодорожные пути. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

ЧП случилось накануне вечером, 19 мая. Мужчина шел через мост рядом с улицей Кирова между поселками Мелентьевка и Дачный в Миассе. В какой-то момент пострадавший сорвался вниз и оказался прямо на железнодорожных путях.

«К моменту прибытия спасателей мужчина был без сознания. Ему оказали первую помощь и транспортировали в автомобиль „скорой“», — рассказали в областной ПСС.

Известно, что пострадавший получил тяжелые травмы — переломы позвоночника, ребер и бедра, а также черепно-мозговую травму.