В Миассе мужчина украл оборудование фирмы на 900 тысяч рублей

Похищенное задержанный сбыл за скромную сумму

Директор коммерческой компании в Миассе обратился в полицию после того, как из цеха пропали дефектоскоп и дорогостоящий электроинструмент. Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего ранее судимого мужчину, сообщили сегодня, 1 июля, в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Молодой человек перелез через забор и проник в цех предприятия. Похищенное оборудование он продал всего за три тысячи рублей.

Имущество изъято полицейскими и после проведения следственных действий будет возвращено владельцу.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, двоих мужчин задержали по подозрению в краже имущества из гаража частного дома.