В Миассе мужчина украл из магазина 30 курток

Ущерб составил около 70 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска полиции Миасса задержали 42-летнего мужчину, подозреваемого в краже партии курток из магазина, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. О пропаже в отдел полиции заявила владелица магазина. Она уточнила, что неизвестный сорвал навесной замок на входе и вынес имущество.

«Подозреваемого задержали, к этому моменту он успел распродать куртки случайным людям», — рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).