В Миассе мужчина сбросил из окна четвертого этажа малознакомую женщину

Обвиняемый пойдет под суд

Прокуратура Миасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве. Об этом сегодня, 26 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 4 ноября прошлого года во время застолья в квартире обвиняемый поссорился с малознакомой 43-летней женщиной. Он насильно подвел жертву к окну и сбросил с четвертого этажа.

«От полученных многочисленных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Компания собутыльников продолжила распитие спиртного, не поверив его словам, что женщина выброшена из окна. Обвиняемый ранее судим за разбойное нападение, освободился из мест лишения свободы в 2020 году», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Расследование дела окончено и направлено в суд для рассмотрения по существу.