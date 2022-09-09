В Миассе мужчина продавал контрафактный коньяк под известным брендом

По версии следствия, подозреваемый сбыл более 1,4 тысячи бутылок

Полицейские Миасса задержали 37-летнего мужчину по подозрению в сбыте контрафактного алкоголя под марками известных брендов. Об этом сообщили в городской полиции.

«Оперативники установили, что мужчина сбыл через знакомых более 1,4 тысячи бутылок контрафактного коньяка под маркой одного из известных производителей, чем причинил ущерб правообладателю товарного знака на общую сумму более 650 тысяч рублей», — рассказали в ОМВД по Миассу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)»). Общая стоимость изъятой продукции составила более 1,5 миллиона рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, в Карталинском районе Челябинской области полицейские задержали супружескую пару, которая продавала немаркированный алкоголь.