В Миассе 55-летний мужчина пойдет под суд за изнасилование и убийство двух девушек (пункты «а», «б» части 2 статьи 131 УК РСФСР и пункты «е», «з» части 2 статьи 102 УК РСФСР). Преступление совершено в 1992 году. Об этом сегодня, 24 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.
По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастником изнасиловали, а потом убили двух девушек в СНТ «Калинушка» 5 сентября 1992 года. Тела жертв преступники закопали в лесу.
В 1993 году уголовное дело было прекращено.
«В январе 2022 года предварительное следствие по делу возобновлено в связи с установлением причастности к совершенному преступлению обвиняемого и его соучастника (объявлен в розыск)», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
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